كداد.. خبرة في الملاعب الإفريقية وعلاج لـ “ورم” خطّ الدّفاع

استلم اللاعب شعيب كداد لِأوّل مرّة دعوة تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري أكابر.

وسيُشارك المدافع كداد في مواجهتَي “الخضر” أمام غينيا كوناكري وأوغندا، في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل. لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسبق للاعب شباب بلوزداد (29 سنة) تمثيل ألوان المنتخب الوطني المحلّي، بينما لم يحصل له شرف ارتداء زيّ فئة الأكابر.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه صباح الخميس بِبراقي، فسّر النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش استدعاء كداد، بِامتلاك هذا المدافع المحوري رصيد محترم من الخبرة في الملاعب الإفريقية. حيث خاض 19 مباراة دولية مع المنتخب الوطني المحلّي، بينها 6 مواجهات في “شان” 2023، وسجّل هدفا. كما شارك في 38 مباراة بِرسم منافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، وأمضى 3 أهداف.

وفي الموسم الحالي، لعب ابن العاصمة 32 مباراة بِزيّ نادي شباب بلوزداد، في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا، ووزّع تمريرتَين حاسمتَين. بينما تنقضي مدّة العقد في صيف 2026.

ويحمل كداد في سجّله 5 تتويجات مع شباب بلوزداد، لها صلة بِالبطولة الوطنية وكأس الجمهورية والكأس المحلّية الممتازة. وفي “شان” 2023، حاز مقعدا في التشكيل الأساسي للمنافسة.

ومن زاوية أُخرى، تلقّت شباك “الخضر” 5 أهداف في مقابلتَين ودّيتَين شهر مارس الماضي، أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا. وهي نقطة سلبية وسبب إضافي وراء استدعاء بيتكوفيتش لِشعيب كداد.