كداد يعتذر إلى الجمهور الجزائري

قدّم اللاعب شعيب كداد اعتذاره إلى الجمهور الجزائري، بعد خسارة المنتخب المحلّي لقب بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وشارك المدافع كداد، الإثنين، في حصّة تدريبية رفقة زملائه في نادي شباب بلوزداد، استعدادا لِمواجهة المضيّف نادي الزمالك المصري.

وقال كداد إنه يتأسّف لِكونه لم يستطع رفقة زملائه في المنتخب المحلّي مكافأة الجمهور الجزائري العريض، بِلقب إفريقي في منافسة “شان” 2023.

ولعب كداد خمسة لقاءات بِرسم البطولة الإفريقية للعناصر المحلّية، وخاضها أساسيا. من أصل ستّ مواجهات لِرجال الناخب الوطني مجيد بوقرة.

كما قدّم مدافع الشباب اعتذاره إلى أسرة زميله الفقيد بلال بن حمودة، وقال إن المنتخب المحلّي عمل كلّ ما بِوسعه لِنيل اللّقب القارّي، لكن اللهَ شاء أمرا آخر. مُجدّدا الترحّم على زميله الذي وافته المنية في شهر جوان الماضي.

ودعا كداد النّقّاد إلى عدم الاكتفاء بِذكر النتيجة النهائية، مُقابل الإشادة بِبلوغ محطّة المباراة الختامية، وتفادي السقوط في فخّ الخسارة طوال البطولة، وإسدال الستار بِنيل الصّدارة في أحسن دفاع (لم تهتزّ الشّباك ولا مرّة واحدة) وأفضل هجوم، وأيضا حصد جائزتَي أحسن لاعب (حسام الدين مريزيق) وأفضل هدّاف (أيمن محيوس).

وثمّن كداد مشاركته رفقة ثمانية زملاء له من شباب بلوزداد في “شان” 2023، وقال إن حضور هذه التظاهرة القارّية الكبيرة، سيزيدهم خبرة في منافسات قادمة، وفي مقدّمتها رابطة أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وأبدى شعيب كداد استعداده لِخوض مواجهة الزمالك، لكنّه شدّد وقال إن القرار الأخير يملكه المدرب نيل الكوكي.