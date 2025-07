كدمات على يد ترامب تثير الجدل… والبيت الأبيض يوضح

كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة تؤثر على قدرة أوردة الساقين في إعادة الدم إلى القلب بكفاءة، ما يؤدي إلى تورّم في الأطراف السفلية.

الإعلان جاء بعد أيام من تداول صور أظهرت كدمات واضحة على يد الرئيس، أثارت العديد من التساؤلات والتكهنات حول وضعه الصحي.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية، من بينها دراسة وعائية تشخيصية، عقب ملاحظة تورم في ساقيه خلال الأسابيع الماضية.

وفسّرت ليفيت الكدمات الظاهرة على يد الرئيس بأنها نتيجة “أضرار نسيجية سطحية” ناجمة عن المصافحة المتكررة، مشيرة إلى أن ترامب يتناول الأسبرين بانتظام ضمن بروتوكول وقائي يهدف إلى الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، وهو ما قد يزيد من ميل جسمه لتكوّن الكدمات.

وأضافت أن نتائج الفحوصات أكدت إصابة الرئيس بـ”القصور الوريدي المزمن”، وهو مرض شائع لدى كبار السن، يتمثل في ضعف قدرة الأوردة على دفع الدم نحو القلب، مما يؤدي إلى تراكمه في الأرجل والشعور بالثقل أو التورم.

President Trump’s bold executive actions are protecting American children from irreversible chemical and surgical mutilation and the facilities that offer these barbaric services are shutting down as a result.

Thanks to President Trump, gender ideology insanity is over. pic.twitter.com/ZvXALDaQae

— Karoline Leavitt (@PressSec) July 17, 2025