كرة القدم.. فرحة الشعوب!

الافتتاحية

لا تزال لعبة كرة القدم تصنع الفرحة، في وجوه الصغار والكبار، على حد سواء… فرغم متاعب الحياة وانتكاساتها، عبر الأيام والشهور… تجد الشعوب كرة القدم المتنفس الوحيد، لإخراج الطاقة السلبية، وتنفيس ضغط الحياة بكل أشكاله…

المنتخب الوطني، ظل، لعقود يرسم السعادة على محيا الشعب… بل في أوقات كثيرة، لقب المدرب السابق، جمال بلماضي، بوزير السعادة، لما له من فضل في إخراج الجماهير إلى الشوارع، فرحة بالانتصار…

وغير بعيد من نشوة الفوز بالمباريات… فإن عكسها يؤدي إلى انتكاسة شعبية، لا مثيل لها، كالتي وقعت للجزائر في إقصائيات كأس العالم، بقطر، حين تبخر حلم الشعب في آخر الثواني أمام منتخب الكاميرون، آنذاك.

إذًا… هكذا هي كرة القدم… قديما، كانت تسمى لعبة الفقراء… أما الآن، فصارت مصدرا لجلب المال والسعادة، في وقت واحد…

شهر جويلية، يحبه كثيرا الجزائريون… فهو شهر الانتصارات، تاريخيا ورياضيا. لذلك، فكأس العالم، المقامة حاليا بأمريكا وكندا والمكسيك، لها نكهة خاصة، وتأثيرها يتجلى في خروج الشعب فجرا، إلى الشوارع، فرحا بانتصار الفريق الوطني…

الأمل كبير، في أن نستثمر عشق الجماهير لكرة القدم مستقبلا، في إعانة الغلابى من العائلات، من عائدات تذاكر المقابلات… بذلك، نكون قد أنجزنا اليسير من الأمور تجاه الضعفاء…