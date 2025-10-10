كرة القدم في خطر بسبب إقامة المباريات المحلية في الخارج

فيما اعتبره البعض حق لمناصري الفرق الكبيرة كبرشلونة.. إنفانتينو:

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، أن كرة القدم تخوض مخاطرة كبيرة، بخوض مباريات الدوريات المحلية في الخارج. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أن الاتحاد الأوروبي (يويفا) وافق على طلبي رابطتي الدوري الإسباني والإيطالي بإقامة مباراة خارج البلاد خلال الموسم، فيما طلب من “فيفا” الحصول على الضوء الأخضر النهائي لاتخاذ القرار.

ومن المقرر أن يلعب فياريال مع ضيفه برشلونة في مدينة ميامي الأمريكية في ديسمبر المقبل، فيما سيواجه ميلان فريق كومو في مدينة بيرث الأسترالية في فبراير المقبل. وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في روما الإيطالية: “لدينا هيكل يسمح لنا بإقامة المباريات محليا وقاريا وعالميا، وهذا الهيكل هو من وضع كرة القدم الرياضة الأولى في العالم”. وأضاف: “إذا أردنا كسر ذلك الهيكل فنحن نخاطر بشدة”، وإذا أردنا تنظيمه فيجب أن ننظر إلى الأمر، كما تعلمون لدي رأي شخصي في ذلك ولن أطلعكم عليه الآن، لكنني أرى أن (يويفا) وافق على الأمر”.

وكان رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، قد قال إن مباراة فياريال على أرضه ضد برشلونة ستقام في 20 ديسمبر المقبل على ملعب هارد روك في ميامي. وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مباراة رسمية في أحد الدوريات الأوروبية خارج بلادها. وبعد موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد تيباس مكان إقامة المباراة المقررة ضمن الجولة الـ17.

وقال تيباس، مدافعا عن القرار “هذه مباراة واحدة من أصل 380 مباراة تشكل الموسم. تمثل رابطة الدوري الإسباني ملايين المشجعين حول العالم، بما في ذلك مجموعة من الأشخاص الذين يتابعون فرقهم بشغف ويستحقون فرصة تجربة مشاهدتها مباشرة مرة واحدة على الأقل”.

وأضاف “تهدف هذه المباراة إلى تقريب كرة القدم لدينا من قاعدة الجماهير العالمية من دون التقليل من التزامنا تجاه أولئك الذين يستمتعون بها أسبوعا تلو الآخر في الملاعب بجميع أنحاء إسبانيا”.