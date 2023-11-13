كرة اليد.. الجزائر تحتضن السوبر الإفريقي والبطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس في أفريل المقبل

التوقيع على اتفاقية تنظبيم الحدثين الإفريقين في كرة اليد

وقّعت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، مع الكونفدرالية الإفريقية للعبة، على اتفاقية يتم بموجبها تنظيم الجزائر لكأس السوبر الإفريقي رجال وسيدات، والبطولة الإفريقية للأندية الفائزة بالكؤوس في أفريل المقبل، بمدينة وهران.

وأكدت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد عبر صفحتها الرسمية، أنّ عملية التوقيع تمت على هامش بطولة السوبر غلوب المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وتم ضبط تواريخ إجراء المسابقتين، حيث تقرر تنظيم الطبعة الـ31 لكأس ”السوبر” الإفريقي لكرة اليد يومي 14 و15 أفريل 2024، على أن تقام بطولة إفريقيا الـ 40 للأندية الفائزة بالكؤوس من 18 إلى 27 أفريل.

وكانت الجزائر فازت بشرف تنظيم المنافستين القاريتين عقب الزيارة التي قام بها ممثلون عن الهيئة الكروية القارية الصيف الماضي إلى وهران.