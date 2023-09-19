كرة اليد.. المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة يتأهل إلى بطولة العالم

حجز المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة رسميا مقعدا في البطولة العالمية للناشئات 2024، التي ستقام في شمال مقدونيا.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة اليد على موقعه الرسمي، تأهل المنتخبات الخمسة الأولى في بطولة إفريقيا للناشئين 2023، إلى بطولة العالم 2024 التي ستقام في شمال مقدونيا.

وسيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم كل من صاحب اللقب أنغولا، بالإضافة إلى مصر وغينيا وتونس والجزائر.

واحتل المنتخب الجزائري للسيدات لأقل من 20 سنة، المركز الخامس في بطولة إفريقيا التي جرت بالمنستير بتونس، عقب فوزه على كوت ديفوار بنتيجة 26 مقابل 19 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.