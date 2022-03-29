كرة اليد.. هزيمة أخرى للنظام المغربي وانتصار للصّحراء الغربية

قرّر الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، الثلاثاء، تجريد المغرب والجزائر من تنظيم البطولة الإفريقية للعام الحالي وسنة 2024.

وكان يُفترض أن تحتضن المغرب نسخة 2022، وتُنظّم الجزائر طبعة 2024.

وجاء ذلك بِسبب إصرار نظام محمد السادس على تنظيم بطولة إفريقيا لِكرة اليد، بِالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية المحتلّة.

وقبل صدور القرار المذكور أعلاه، قرّرت بعض المنتخبات الإفريقية مقاطعة نسخة المغرب، تضامنا مع القضية العادلة والإنسانية للصحراء الغربية.