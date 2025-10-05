-- -- -- / -- -- --
رياضة

كرجنة يتوّج بالبرونزية وبوشرف تحطم الرقم القياسي الإفريقي

عمر سلامي
  • 57
  • 0
ح.م
كمال كرجنة

توّج الجزائري كمال كرجنة فجر الأحد، بالميدالية البرونزية، في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم.

في منافسات رمي الجلة، ضمن بطولة العالم لألعاب القوي، لذوي الاحتياجات الخاصة التي تختتم اليوم بالهند.

ونال كمال كرجنة المركز الثالث في نهائي رمي الجلة f33 برمية قدرها 11.09 م.

من جهة أخرى، حطمت البطلة الجزائرية نجاة بوشرف الرقم القياسي الإفريقي في رمي الصولجان” F51″.

وتألقت بوشرف السبت، وحطّمت الرقم القياسي الإفريقي في مسابقة رمي الصولجان ” F51″، مسجلة 14.57 مترًا في محاولتها قبل الأخيرة، لتحتل المركز الخامس في الترتيب العام.

فارس شعيبي ينافس على جائزة لاعب الشهر بآينتراخت فرانكفورت

غوارديولا يدعو إلى مظاهرات في برشلونة دعما لغزة (فيديو)

“الفيفا” يكشف عن الكرة الرسمية لكأس العالم 2026

الرويسات تتعثّر.. لكن تنفرد بِالصدارة

الرابطة تكشف عن برنامج مباريات شهر أكتوبر

بالفيديو.. حارس نادي ليل يتصدى لثلاث ركلات جزاء متتالية أمام روما

