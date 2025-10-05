كرجنة يتوّج بالبرونزية وبوشرف تحطم الرقم القياسي الإفريقي

توّج الجزائري كمال كرجنة فجر الأحد، بالميدالية البرونزية، في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الهمم.

في منافسات رمي الجلة، ضمن بطولة العالم لألعاب القوي، لذوي الاحتياجات الخاصة التي تختتم اليوم بالهند.

ونال كمال كرجنة المركز الثالث في نهائي رمي الجلة f33 برمية قدرها 11.09 م.

من جهة أخرى، حطمت البطلة الجزائرية نجاة بوشرف الرقم القياسي الإفريقي في رمي الصولجان” F51″.

وتألقت بوشرف السبت، وحطّمت الرقم القياسي الإفريقي في مسابقة رمي الصولجان ” F51″، مسجلة 14.57 مترًا في محاولتها قبل الأخيرة، لتحتل المركز الخامس في الترتيب العام.