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رياضة

كرجينة يضيف فضية ويرفع الرصيد إلى 12 ميدالية

سليم.ع
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كرجينة يضيف فضية ويرفع الرصيد إلى 12 ميدالية

أحرز الجزائري كمال كرجينة الميدالية الفضية، في الألعاب البارالمبية الجارية في عاصمة اليابان طوكيو..
وتوّج كرجينة بالفضة، في اختصاص رمي الجلة (أف 33)، ليرفع بذلك عدد ميداليات الجزائر في ألعاب طوكيو، إلى 12 ميدالية، 4 ذهبيات و 4 فضيات و4 برونزيات.
وحلّ كرجينة في المركز الثاني، في نهائي رمي الجلة، بعد المغربي درهم الذي نال الذهبية، فيما عادت البرونزية للكرواتي سيرني.
وتعد فضية كرجينة، ثاني ميدالية تحرزها الجزائر السبت، بعد تتويج العداء عبد الكريم كرعي، بميدالية من نفس المعدن، في سباق 1500 متر، تي38 ، محطما الرقم القياسي بتوقيت قدره 4.03.07 د.

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