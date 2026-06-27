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رياضة

كروس: الجزائر أشرس منافس واجهناه في مونديال 2014

الشروق الرياضي
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كروس: الجزائر أشرس منافس واجهناه في مونديال 2014
ح.م

اعترف اللاعب الدولي الألماني المتقاعد توني كروس، بِأن المنتخب الجزائري كان أشرس منافس واجهه فريق “المانشافت” في كأس العالم 2014 بِالبرازيل.
ولجأ المنتخبان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل السلبي، قبل أن يفوز فريق “المانشافت” بِشقّ الأنفس (2-1)، ويعبر إلى محطة ربع النهائي. وحينها خاض متوسط الميدان توني كروس كامل أطوار المواجهة.
وفي أحدث ظهور إعلامي له عبر شبكة قنوات “سكاي سبورتس” الألمانية، قال كروس إنه لا يعتقد أن منتخب ألمانيا النسخة الحالية بِإمكانه تجاوز عقبة “محاربي الصحراء” طبعة مونديال 2014.

وفي استحقاق البرازيل، واجهت ألمانيا منتخبات: البرتغال وغانا وأمريكا والجزائر وفرنسا والبرازيل والأرجنتين، على التوالي.
وجاءت هذه التصريحات بِمثابة وخزة للناخب الوطني الألماني يوليان ناغلسمان، بعد الخسارة في آخر مواجهة (1-2) أمام الإكواتور، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.
وفي الدور الـ 16 الإثنين المقبل، يُواجه رجال ناغلسمان منتخب الباراغواي.

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