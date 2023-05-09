كروس يرد على واين روني

ردّ نجم ريال مدريد، توني كروس، على تصريحات النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي قال فيه إن مانشستر سيتي “سيسحق ريال مدريد”.

وقال كروس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: “أعتقد أن الحديث نفسه دار قبل عام، بالكاد توقع أحد منا الفوز بدوري أبطال أوروبا، والفوز بنصف النهائي على مانشستر سيتي، في النهاية، كلمات روني وآخرين لم تؤثر فينا بل منحتنا الدافع”.

من جهة أخرى، قال كروس عن فينيسيوس ومشاكله مع الحكام : “كم عمره؟ 22 عاما، إنه شاب وعليه أن يتعلم، ليس من الطبيعي أن يلعب بشكل جيد طوال الموسم”.

وأضاف: “يبدو من الصعب جدا لي أن ألعب ضده، إنه شاب وعليه أن يتعلم، إذا كان دائمًا هادئا، فإنه يلعب بشكل لا يصدق، مشاكله مع الحكام أمر طبيعي لأنهم أحيانا يستفزونه وأحيانًا قرارات الحكام لا تصدق”.

ويستقبل ريال مدريد مانشستر سيتي، الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوربا، على أن تقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في مانشستر في 17 من الشهر الجاري.

تصريح روني حول مواجهة الريال والسيتي يثير جدلا كبيرا

وأثار تصريح اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، واين روني، حول مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال روني عبر صحيفة “ذا تايمز” البريطانية: “لن يهزم نادي مانشستر سيتي منافسه ريال مدريد فقط، بل سيسحقه”.

وأضاف: “أخرج ريال مدريد مانشستر سيتي من المنافسة في هذه المرحلة في وقت سابق، لكن الأمور مختلفة الآن، السيتي أفضل في الدفاع، والمهاجم هالاند سيجعل الريال متوترا، ويمكن له الانتقام من دون رحمة”.

وأثار تصريح واين روني، سخط جماهير ريال مدريد، التي لم تتقبل ما قاله اللاعب السابق لليونايتد، وتوعدته بنتيجة مخالفة لرأيه في المباراة.

ويواجه ريال مدريد، مانشستر سيتي سهرة الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة، بملعب سانتياغو بيرنابيو، في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.