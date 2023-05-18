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رياضة

كروس يعلّق على الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي

عمر سلامي
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كروس يعلّق على الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر سيتي
ح.م
توني كروس ولوكا مودريتش

قال لاعب ريال مدريد، الألماني توني كروس بأن الهزيمة الثقيلة أمام مانشستر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كانت مستحقة.
وأضاف كروس: “كنا على بعد لقاء واحد من النهائي، لكن أحيانا لا تتمكن من تحقيق ذلك، اليوم لم نستحق أن نصل إلى آخر محطة في المنافسة”.
وتابع كروس: ” ليس من الطبيعي أن نفوز برابطة أبطال أوروبا كل سنة، لقد تنافسنا بشكل جيد في البطولة هذا الموسم، العديد من الفرق تتمنى أن تكون مثلنا”.

ودافع كروس متوسط ميدان ريال مدريد عن المدرب كارلو أنشيلوتي، وقال: “من هذا الذي لا يثق في كارلو؟، بالنظر إلى المباريات التي لعبناها نحن ننافس بشكل جيد”.
وودّع فريق ريال مدريد منافسة رابطة أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد الهزيمة برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي.

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