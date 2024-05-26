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رياضة

كروس يودّع جماهير “سانتياغو برنابيو” بالدموع (فيديو)

عمر سلامي
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كروس يودّع جماهير “سانتياغو برنابيو” بالدموع (فيديو)
ح.م
توني كروس

ودّع نجم ريال مدريد، الألماني توني كروس جماهير ناديه ريال مدريد، بملعب “سانتياغو برنابيو” بالدموع.

وحظي توني كروس بوداع مفعم بالمشاعر من جماهير ريال مدريد التي حضرت بقوة للقاء ريال بيتيس، من أجل تحية لاعب الوسط الألماني في مباراته الأخيرة على أرضه بعد عشر سنوات رائعة مع النادي الملكي.

وقاوم الدولي الألماني دموعه عندما دخل الملعب عبر ممر شرفي من زملائه ولاعبي المنافس الذين كانوا يرتدون قميصه رقم ثمانية.

ورفعت الجماهير لافتة عليها وجهه مع عبارة “شكرا لك أيها الأسطورة” بعرض المدرج الجنوبي بملعب سانتياغو برنابيو.

وفي الدقيقة 85 لم يتمكن كروس من التحكم في انفعالاته وانهار بالبكاء بعد أن تلقى تصفيقا حارا أثناء استبداله واحتضن أطفاله الثلاثة الذين كانوا جميعا يبكون وينتظرونه على خط التماس.

وتوقفت المباراة لعدة دقائق ليحتضن كروس كل واحد من زملائه ومدربه قبل أن يعانق أطفاله أخيرا في لحظة مؤثرة.

وأنهى ريال حامل اللقب مشواره في الدوري الإسباني في صدارة الترتيب برصيد 95 نقطة بفارق 13 نقطة عن نادي برشلونة صاحب المركز الثاني.

وسيواجه ريال مدريد، بروسيا دورتموند السبت المقبل بهدف تحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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