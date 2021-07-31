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رياضة
صانع ألعاب الخضر يقترب من الرحيل من فرنسا

كريستال بالاس الإنجليزي يفكر في ضم “بولاية”

الشروق الرياضي
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كريستال بالاس الإنجليزي يفكر في ضم “بولاية”

دخل صانع ألعاب المنتخب الوطني، فريد بولاية، مفكرة المدرب الفرنسي، باتريك فييرا، الذي وضعه ضمن لائحة اللاعبين الذين يستهدفهم خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية.

ورشحت مصادر إعلامية إنجليزية انضمام لاعب ميتز الفرنسي، فريد بولاية، إلى صفوف نادي كريستال بالاس، بعد الاهتمام الذي أولاه له بطل العالم باتريك فييرا. الأخير لم يخف لمقربيه إعجابه بإمكانيات لاعب الخضر الذي خطف الأنظار الموسم الماضي في الليغ1 بفضل مهاراته العالية ولمساته السحرية فوق المستطيل الأخضر.

وبات “بولاية” قريبا جدا من الرحيل من فرنسا للالتحاق بالبطولة الإنجليزية التي تعد أقوى وأكثر استقطابا، لا سيما أن اسمه يتردد كثيرا في الصحف الإنجليزية، التي تحدثت أيضا منذ 72 ساعة عن إمكانية انضمامه إلى صفوف نادي ليدز يونايتد.

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