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رياضة

كريستيانو بين مزاملة محرز والعودة إلى مدريد

سليم.ع
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كريستيانو بين مزاملة محرز والعودة إلى مدريد

كشفت تقارير صحفية أن النجم العالمي كريستيانو رونالدو عرض خدماته على مانشستر سيتي الذي ينشط في صفوفه الدولي الجزائري رياض محرز.
وأكدت صحيفة “لا كورييري ديلو سبورت” الإيطالية أن أفضل لاعب في العالم خمس مرات، عرض نفسه على مانشستر سيتي الإنجليزي، وقالت وسائل إعلام أخرى، من بينها “فوتبول إيطاليا”، أن جوفنتوس مستعد للتخلي عن اللاعب مقابل 30 مليون يورو.
وقالت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” أن وكيل أعمال النجم البرتغالي خورخي منديز عرض كريستيانو رونالدو على مانشستر سيتي، الذي يبحث عن مهاجم يدعم به خطه الأمامي، خاصة بعد رحيل أغويرو، وفشل التعاقد مع هاري كاين .
يأتي هذا في وقت تبقى فيه إمكانية عودة رونالدو إلى النادي الملكي واردة، وفي هذا السياق وخلال البرنامج التلفزيوني الإسباني “ال شيرينغيتو”، وعلى لسان مراسله صديق رونالدو، إيدو أغيري، أكد أن المدرب أنشيلوتي يريد إعادة البرتغالي إلى “سانتياغو برنابيو”.

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