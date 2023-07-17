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كريستيانو جونيور بالزي السعودي يقبل رأس جدته.. صورة تثير الجدل

الشروق أونلاين
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كريستيانو جونيور بالزي السعودي يقبل رأس جدته.. صورة تثير الجدل
شبكات التواصل الاجتماعي
كريستيانو جونيور بالزي السعودي يقبل رأس جدته دولوريس أفيرو

أثارت صورة كريستيانو جونيور نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالزي السعودي يقبل رأس جدته دولوريس أفيرو جدلا واسعا عبر الشبكات.

وتداول نشطاء صورة نجل رونالدو التي ارتأوا أنها تعكس اندماجه في المجتمع السعودي، حيث أثنوا على طلته الجميلة وانفتاحه على ثقافة مجتمع مسلم.

يذكر أن كريستيانو جونيور البالغ من العمر 12 عاما ظهر في عدة صور منذ انتقاله رفقة عائلته للعيش بالرياض مندمجا مع أصدقائه الجدد.

وأكثر صورة حازت على تفاعل واسع تلك التي تحدث فيها باللغة العربية مع أحد أصدقائه، فرد عليه: “الحمد لله”، كما سجل حضورا بظهوره رفقة صديقات في السعودية.

وتقيم عائلة كريستيانو رونالدو فى المملكة العربية السعودية منذ توقيعه لنادى النصر السعودى في جانفي الماضي، ويلعب نجله الأكبر رونالدو جونيور في أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية.

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