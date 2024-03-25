كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة سوداء في الدوري السعودي

تصدر قائد نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، “قائمة سوداء” في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم، بعد مرور 24 جولة.

ووفقا للموقع المتخصص في إحصائيات كرة القدم، “سوفا سكور”، فإن رونالدو هو الأكثر إهدارا للفرص السانحة في الدوري السعودي هذا الموسم حتى الآن بواقع 20 فرصة.

📊 إحصائيات سوفاسكور كريستيانو رونالدو🇵🇹 مهاجم نادي النصر🇸🇦 الأكثر تضييعا للفرص الخطيرة بواقع 20 في قاعدة بياناتنا الاحصائية الخاصة بالدوريات العربية هذا الموسم (السعودية،الامارات،قطر،مصر،المغرب) pic.twitter.com/6xdBMOrcno — SofascoreAR (@SofaScoreARB) March 24, 2024



وأضاف الموقع أن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، يأتي في المركز الثاني بـ19 فرصة مهدرة، فيما يأتي خلفه نجم الاتفاق، موسى ديمبلي بواقع 15 فرصة ضائعة، وحلّ وحل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في المركز الرابع بتضييعه 14 فرصة سانحة للتسجيل مع اتحاد جدة.

ولا يعكس هذا التصنيف مستوى اللاعبين المذكورين، بدليل أن النجم البرتغالي يتصدر ترتيب الهدافين بـ23 هدفا، فيما يحتل المهاجم الصربي مركز الوصافة بـ20 هدفا، ويأتي الدولي المغربي في المركز الثالث مع 17 هدفا.