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رياضة

كريستيانو رونالدو يدعم أسطوله بسيارة خارقة

سليم.ع
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كريستيانو رونالدو يدعم أسطوله بسيارة خارقة

دعم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة، بسيارة جديدة خارقة يفوق سعرها 11.5 مليار دولار.

وحسب “موقع سوبركار بلوغ” المتخصص في السيارات،فإن السيارة الجديدة لنجم مانشستر يونايتد الجديدة من طراز “بوغاتي”، وهي ضمن إصدار خاص يضم عدد 10 سيارات فقط.

وقال ذات الموقع إن السيارة الجديدة التي اشتراها رونالدو من أكثر السيارات تميزا في العالم، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط.

وجاء في الحساب الرسمي لشركة بوغاتي على”تويتر”: “لقد كشفنا النقاب عن هذه التحفة الفنية في عام 2019 احتفالا بالذكرى السنوية 110، سيتم صنع 10 سيارات فقط وتسليمها للعملاء في السنة المقبلة”.

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