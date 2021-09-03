كريستيانو رونالدو يشكر موسوعة غينيس ..

شكر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موسوعة غينيس على الاعتراف به كمحطم للأرقام القياسية..

ونشر رونالدو على صفحته الرسمية على “فيسبوك” صورة له مع جائزة موسوعة غينيس، وعلق قائلا: “شكرًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، ومن الجيد دائمًا أن يتم الاعتراف بك على أنك محطم للأرقام القياسية العالمية، ودعونا نستمر في محاولة جعل الأرقام أعلى”.

واحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الإنجليزي، بتحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرته، بكونه الهداف التاريخي على المستوى الدولي، برصيد 111 هدف، متفوقا على رقم الإيراني علي دائي الذي يملك 109 هدف.

وتمكن النجم البرتغالي من بلوغ الهدف 111 دوليا، بعد تسجيله ثنائية في مرمى إيرلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.