كريستيانو رونالدو يهزم جوفنتوس

حكم القضاء الإيطالي، لصالح البرتغالي كريستيانو رونالدو، في القضية التي رفعها ضد ناديه الأسبق جوفنتوس، بسبب رواتبه المؤجلة.

وحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، سيتعين على جوفنتوس دفع ما يقرب من 10 ملايين يورو مستحقة لصالح رونالدو كرواتب منذ فترة وجوده في النادي.

وتعود هذه المستحقات إلى المدفوعات الشهرية المؤجلة لرونالدو أثناء جائحة كورونا، فيما يسمى بقضية “مناورات الرواتب”.

ورحل رونالدو عن نادي جوفنتوس في صيف عام 2021 قبل أن يحصل على رواتبه المؤجلة، لذا تحرك قضائيا للمطالبة بها.