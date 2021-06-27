كريستيانو لتجاوز رقم الإيراني في موقعة “الشياطين الحمر”

سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سهرة الأحد، على موعد جديد مع تحطيم الأرقام، عندما يواجه مع منتخب بلاده، المنتخب البلجيكي في قمة نارية لحساب ثمن نهائي “يورو” 2020، على ملعب “لاكارتوخا” في اشبيلية الإسبانية.

وتمكن نجم جوفنتوس الإيطالي، في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، من معادلة رقم المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي، في عدد الأهداف الدولية، ببلوغ الهدف 109 ، وهو الرقم الذي سيسعى إلى تحطيمه في مباراة “الشياطين الحمر” وقيادة منتخب بلاده إلى ربع النهائي، والبقاء في مسيرة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسخة السابقة سنة 2016.

من جهة أخرى يسعى “الدون” لتعزيز رصيده كأفضل هداف في تاريخ “اليورو”، فبعد بلوغه الهدف رقم 14، يطمح لابتعاد أكثر، وهو الأمر الذي لن يكون إلا بالحفاظ على ريتمه التهديفي، الذي دخل به هذه النسخة، حيث تمكن من توقيع خمسة أهداف في النهائيات الحالية، بينها ثلاث ركلات جزاء، لينفرد بصدارة الهدافين بفارق إصابتين عن أقرب منافسيه.

كما أصبح كريستيانو رونالدو (36 عاما) أول لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم، يسجل 20 هدفا أو أكثر في نهائيات البطولات الكبرى (كأس العالم وبطولة أمم أوروبا).

وبالإضافة إلى المواجهة المثيرة بين رفقاء إيدن هازارد و “برازيل أوروبا، يحمل برنامج اليوم الأحد مباراة أخرى لحساب ثمن النهائي تجمع بين هولندا ومنتخب التشيك في ملعب بوشكاش أرينا في المجر.