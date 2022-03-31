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الجزائر

كريكو: إعداد سجل “مِنح” موحد للفئات المعوزة   

الشروق أونلاين
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كريكو: إعداد سجل “مِنح” موحد للفئات المعوزة   
ح.م
وزيرة التضامن كوثر كريكو

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، عن إعداد سجل اجتماعي موحد يتضمن جميع الفئات المعنية بالدعم والمنح التي يتكفل بها قطاعها الوزاري.

وقالت كريكو، الخميس، لدى نزولها ضيفة على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إن الوزارة بصدد إعداد سجل اجتماعي موحد بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى على غرار وزارة الداخلية، يضم جميع الفئات المعنية بالدعم والمنح التي يتكفل بمنحها قطاعها الوزاري.

وأشارت الوزيرة إلى أن العمل جاري حاليا وفق قوائم وزارة الداخلية التي يتم تحينها دوريا بالتنسيق مع اللجان الولائية والبلدية.

وأشادت الوزيرة بجهود المجتمع المدني خصوصا الجمعيات الخيرية التي تلعب دورا هاما لاسيما خلال الشهر الفضيل، لتقدم أجمل الصور عن التكافل بين أبناء هذا الوطن -تضيف الوزيرة-مثمنة استحداث المرصد الوطني للمجتمع الوطني الذي سيعمل على هيكلة وإعادة تنظيم المجتمع المدني.

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