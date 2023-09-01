كريم زدادكة يغادر نابولي نحو لوكسمبورغ

أعلن نادي سويفت هيسبر اللكسمبورغي، عن تعاقده مع الظهير الأيسر لنادي نابولي اللاعب الجزائري كريم زدادكة.

ولم يكشف النادي اللكسومبورغي عن تفاصيل تعاقده مع اللاعب الجزائري زدادكة، واكتفى بالإعلان عن الصفقة عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك.

يذكر، أن كريم زدادكة هو أخو اللاعب أكيم زدادكة، حيث لعب 3 لقاءات فقط، مع بطل الكالتشيو الإيطالي الموسم الماضي، وهي حصيلة ضعيفة، واختياره لوكسمبورغ، سيتيح للاعب فرصة المشاركة بانتظام والعودة إلى الكالتشيو الإيطالي، خاصة وأنه يبلغ من العمر 20 سنة فقط.