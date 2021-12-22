كريم زياني يغادر شبيبة القبائل

قرّر المدير الرياضي لشبيبة القبائل، الدولي الجزائري السابق كريم زياني مغادرة النادي..

واجتمع زياني برئيس مجلس إدارة الشبيبة، يزيد ياريشان، وبلّغه بقرار الاستقالة من منصبه.

وحسب مصادر فإن زياني قرّر مغادرة النادي القبائلي بسبب عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين، والطاقم الفني، وفشلها أيضا في ترسيم عقده خلال الشهرين الماضيين.

ويأتي رحيل زياني عن النادي القبائلي في وقت حساس، خاصة وأن معظم الأندية تباشر تحركاتها في هذه الفترة من أجل التفاوض مع لاعبين بغية ضمهم في الميركاتو الشتوي.