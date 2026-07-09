كريم هندو ينضم للطاقم الفني لشبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن تعيين كريم هندو مساعدا، للمدرب الرئيسي للفريق، كريم بلحوسين.

ورحبت إدارة الفريق، باللاعب السابق كريم هندو، وتمنت له كل التوفيق في مهامه.

وأشادت بالخبرة التي اكتسبها هندو، في تدريب ودعم اللاعبين، بناء على مسيرته المهنية ضمن العديد من الأجهزة الفنية.

وسيعمل هندو ضمن الطاقم الفني الجديد للشبيبة المكوّم من المدرب الرئيسي، كريم بلحوسين، والمدرب المساعد الآخر، وليد شرشاري، بالإضافة إلى مدرب الحراس مروان مسعي، والمحضر البدني شيخ بوزيان.