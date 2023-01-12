كسالي: الجزائر ملتزمة برفع القدرة الشرائية واحتواء التضخم

قال وزير المالية، ابراهيم جمال كسالي، أن الجزائر ملتزمة بتعزيز ورفع القدرة الشرائية للمواطنين واحتواء التضخم في نسب معقولة.

وأفاد بيان لوزارة المالية أن الوزير كسالي أوضح خلال لقاء جمعه مع المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي جيسكو هنتشل أن “الاقتصاد الجزائري سجل منذ السنة المالية 2022 تطورا إيجابيا استنادا لعديد المؤشرات أبرزها عودة منحنى النمو إلى مساره التصاعدي وهذا بالرغم من تداعيات الفترة الصعبة للأزمة الصحية والاضطرابات الجيوستراتيجية التي أدت إلى اختلال سلاسل التموين و كذا التضخم في السوق الدولية”.

كما أشار كسالي إلى أن “الجزائر ملتزمة بتعزيز ورفع القدرة الشرائية للمواطنين واحتواء التضخم في نسب معقولة.

وأوضح الوزير أن “هذا الجهد رافقته سياسة استباقية لتنويع الاقتصاد الجزائري من خلال ترقية الإنتاج الوطني خارج المحروقات”.

كما أفاد البيان بأن الوزير كسالي تطرق إلى السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز أكبر لدعم البنك الدولي للجزائر في مجال نقل المعرفة وتعزيز القدرات، من أجل دعم البلد في برنامجها الواسع للإصلاحات.

وأشار كسالي إلى إن الجزائر قد باشرت عملية إصلاحات هيكلية هامة سيكون لها “آثار إيجابية” على الاقتصاد، على غرار وضع قانون الاستثمار الجديد ودخول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية حيز التنفيذ وكذلك المصادقة قريبا على العديد من النصوص التشريعية المسيرة للنشاط الاقتصادي، مثل قانون النقد و القرض، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصفقات العمومية والعقار الصناعي.

وأشاد المدير الاقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي هنتشل بالجهود التي تبذلها الجزائر لإرساء أسس النمو الاقتصادي المستدام.

وجدد مسؤول البنك الدولي استعداد مؤسسته “لمواصلة الأعمال المبذولة اللازمة لمرافقة السياسات التي تبنتها بلادنا في إطار برنامجها للتنمية والتنويع الاقتصاديين”.