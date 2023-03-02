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اقتصاد

كسالي: رفع التجميد عن بعض المشاريع في كل القطاعات

الشروق أونلاين
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كسالي: رفع التجميد عن بعض المشاريع في كل القطاعات
أرشيف

أكد وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، الخميس، رفع التجميد عن بعض المشاريع ذات الأولوية في كل القطاعات بما فيها السكن.

وصرح الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية أنه نتيجة للتطور الإيجابي للموارد المالية للبلاد قررت السلطات رفع التجميد تدريجيا عن بعض المشاريع ذات الأولوية في كل القطاعات.

من بينها العمليات المبلغة في إطار البرامج القطاعية الممركزة لقطاع السكن والتي هي معفاة من التدابير المتعلقة بتجميد المشاريع. يضيف الوزير.

وفي السياق ذاته، قال كسالي إن القطاع يعكف في الوقت الحالي على إعداد نص تنظيمي يرمي إلى تخفيف إجراءات وكيفيات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي قصد التكفل بالانشغالات الواردة إلى مصالحه من طرف الآمرين بالصرف من جهة، ومواكبة التغييرات التي نص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في الـ2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، من جهة أخرى.

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