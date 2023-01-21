“كسرة” ساخنة بالمدرسة لتعذّر وصول الخبز

شهدت المدارس المتواجدة في مناطق معزولة، انقطاعا في تزويد مطاعمها المدرسية بمختلف الأغراض اللازمة لإطعام التلاميذ، وخاصة مادة الخبز، بسبب انقطاع حركة كثير من الطرقات عبر الوطن، إثر التساقط الكبير للثلوج. وهو ما جعل بعض المدارس، تحاول تدارك الوضع، وعدم ترك تلاميذ صغارا جياعا في عز البرد، خاصة القاطنين في بلديات بعيدة، بحيث وفّر المسؤولون عن الإطعام، لمجة ساخنة للأطفال حتى ولو كانت كسرة “الطابونة”.

وفي ابتدائية هامل العربي بكرجانة، بلدية حربيل بولاية سطيف، تجند عمال المطعم المدرسي للمؤسسة التربوية، إضافة إلى طاقمها الإداري، لتحضير “الكسرة” للتلاميذ وطبق شوربة ساخن، بعد تعذر وصول الخبز إلى المدرسة.