“كسكس داري ما يدخل داري”.. هكذا رد ذباب المخزن على حملة مغربية لمقاطعة منتج يدعم الاحتلال!
دعا ناشطون مغربيون عبر منصة إكس لمقاطعة منتج محلي يدعم الاحتلال، حيث دشنوا هاشتاغ “كسكس داري ما يدخل داري”، ليشن ذباب المخزن المغربي حملة مضادة بعنوان “كسكس داري ديما في داري”.
وأعرب “مغربيون شرفاء” عن غضبهم من توقيع شركة “داري” لعقد شراكة مع “تومر” الإسرائيلية من أجل تصدير الكسكس والعجائن للكيان الصهيوني، حيث وجهوا للشركة المحلية انتقادات لاذعة في ظل استمرار العدوان على غزة.
اللهم إني ابرأ إليك من شراء كسكس داري الذي أمد المحتلين وشارك معهم، وأدعو الجميع لمقاطعته pic.twitter.com/iOJZE7CnGs
— الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) February 25, 2024
وأكد الكثيرون على ضرورة مقاطعة كل المنتجات الداعمة للاحتلال، والتي من بينها منتجات شركة داري التي وقعت دون حياء على اتفاقية تصدير الكسكس والعجائن، إلى الصهاينة كي يطعموا جيشهم ويستمروا في جرائمهم.
ألذ كسكس ما يحضر باليد إضافة للسميد😋 خليك من من داري بجميع أنواعها تذكر من يموتون جوعا لا ماء لا خبز💔 خليك راجل كوني امرا #قاطعوا_داري pic.twitter.com/5y4XehdvmH
— شاعرة الحمراء ❤🗡🏇 (@nafi28251) February 23, 2024
كسكس “داري” لجيش الإحتلال الصهيوني كي يفجر “داري” . pic.twitter.com/3aCLJxb5UL
— Chaabane ahmed (@chamanedoux) February 24, 2024
في ذات السياق خرج ذباب المخزن من مخابئه ليفشل حملة المقاطعة، بتوجيه الاهتمام نحو جودة “كسكس داري” وضرورة التمسك بشرائه بشعارات رنانة الهدف منها تعويد المغاربة على التطبيع.
يذكر أن شركة داري، تأسست عام 1995، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة؛ وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قرّرت تصدير الكسكس والمعكرونة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة المحاصر، التي أودت بحياة أكثر من 29000 فلسطيني.
يعملون في فرنسا المساندة اسراءيل
يعملون في امريكا المساندة اسراءيل
يقدمون الغاز للدول الداعمة اسراءيل
يعملون لدى شركات أجنبية تساند اسراءيل
يغردون في التويتر أرباحه لاسراءيل
حلم من أجل الفيزا و قوارب الموت إلى اروبا التي تنتصر لاسراءيل
ثم يخرج علينا قاطعوا كسكس داري pic.twitter.com/EOAnUmNqps
— باي_باي🇲🇦🇲🇦🇲🇦 (@MMohamed17925) February 24, 2024