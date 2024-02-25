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“كسكس داري ما يدخل داري”.. هكذا رد ذباب المخزن على حملة مغربية لمقاطعة منتج يدعم الاحتلال!

الشروق أونلاين
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“كسكس داري ما يدخل داري”.. هكذا رد ذباب المخزن على حملة مغربية لمقاطعة منتج يدعم الاحتلال!

دعا ناشطون مغربيون عبر منصة إكس لمقاطعة منتج محلي يدعم الاحتلال، حيث دشنوا هاشتاغ “كسكس داري ما يدخل داري”، ليشن ذباب المخزن المغربي حملة مضادة بعنوان “كسكس داري ديما في داري”.

وأعرب “مغربيون شرفاء” عن غضبهم من توقيع شركة “داري” لعقد شراكة مع “تومر” الإسرائيلية من أجل تصدير الكسكس والعجائن للكيان الصهيوني، حيث وجهوا للشركة المحلية انتقادات لاذعة في ظل استمرار العدوان على غزة.

وأكد الكثيرون على ضرورة مقاطعة كل المنتجات الداعمة للاحتلال، والتي من بينها منتجات شركة داري التي وقعت دون حياء على اتفاقية تصدير الكسكس والعجائن، إلى الصهاينة كي يطعموا جيشهم ويستمروا في جرائمهم.

في ذات السياق خرج ذباب المخزن من مخابئه ليفشل حملة المقاطعة، بتوجيه الاهتمام نحو جودة “كسكس داري” وضرورة التمسك بشرائه بشعارات رنانة الهدف منها تعويد المغاربة على التطبيع.

يذكر أن شركة داري، تأسست عام 1995، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة؛ وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قرّرت تصدير الكسكس والمعكرونة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة المحاصر، التي أودت بحياة أكثر من 29000 فلسطيني.

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