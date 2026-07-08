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الجزائر
نسبة احتجاب قرص الشمس ستصل إلى 98 بالمئة

كسوف جزئي سيكون مرئيا من معظم ولايات الجزائر

الشروق أونلاين
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كسوف جزئي سيكون مرئيا من معظم ولايات الجزائر
أرشيف
تعبيرية

سيكون الكسوف الجزئي للشمس، المرتقب يوم الأربعاء 12 أوت المقبل، مرئيا في معظم ولايات الوطن، حسب ما أكده مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان.

حيث ستتجاوز نسبة احتجاب القرص الشمسي 90 بالمائة، لتبلغ 98.6 بالمائة في بعض المناطق. ما يتيح فرصة نادرة لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية، التي تتزامن مع غروب الشمس.

وستكون الجزائر من بين الدول التي ستشهد كسوفا شمسيا جزئيا عالي النسبة، إذ يتوقع أن يقترب احتجاب القرص الشمسي من الاكتمال في العديد من مناطق البلاد.

وينتظر أن ينطلق الكسوف في العاصمة عند الساعة 18:42 بالتوقيت المحلي، ليبلغ ذروته عند الساعة 19:35. حيث سيحجب القمر 98.6 بالمائة من القرص الشمسي.

وأوضح المركز أن أوقات بداية الكسوف وذروته ونهايته، ونسبة احتجاب القرص الشمسي، ستختلف من ولاية إلى أخرى. باستثناء جانت وإن قزام حيث لن يكون الكسوف مرئيا في الولايتين.

وبخصوص إرشادات السلامة المتعلقة برصد الظاهرة، حذر المركز من رصد الشمس أو النظر إليها مباشرة، من دون استخدام وسائل الحماية المناسبة. ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة ودائمة في شبكية العين.

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