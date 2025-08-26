-- -- -- / -- -- --
كسيلة بوعالية يلتحق بصفوف الترجي التونسي

ق.ر
  129
كسيلة بوعالية يلتحق بصفوف الترجي التونسي

أعلن الترجي الرياضي التونسي، الاثنين، عن تعاقده مع الجناح الأيمن الجزائري كسيلة بوعالية، قادما من شبيبة القبائل بعقد يمتد لأربع سنوات.

وقدم النادي التونسي اللاعب البالغ من العمر 24 سنة، لمناصريه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدورها، حرصت إدارة شبيبة القبائل على توجيه الشكر إلى لاعبها السابق، متمنية له كامل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الكروية.

بوعالية الذي خاض 117 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص “الكناري” منذ التحاقه بالفريق الأول سنة 2020، يطوي صفحة أربعة مواسم كاملة مع الشبيبة.

ومع انضمامه إلى “التشكيلة التونسية” إلى غاية 2029، سيلتحق بوعالية بمواطنيه الجزائريين أمين توغاي ويوسف بلايلي.

وبهذا الانتقال، يخوض كوسيلة بوعالية ثاني تجربة له في مسيرته الكروية، في وقت يعول فيه الترجي التونسي عليه من أجل تنشيط الخط الهجومي.

وتعاقد الترجي في الانتقالات الصيفية الحالية مع الجناح الأيسر البوركيني جاك ديارا قادماً من فريق ساليتاس، بجانب نضال الليفي ظهير أيسر فريق الملعب التونسي.

وانضم أيضاً الموريتاني إبراهيم كايتا ظهير أيمن مازيمبي الكونغولي، ويونس رشيد جناح الترجي الجرجيسي، وأحمد بوسعيدة مهاجم نجم المتلوي.

