كسّانو يقسو على مدرّب عوّار

يعتقد اللاعب الدولي الإيطالي السّابق أنطونيو كسّانو، أن التقني البرتغالي جوزيو مورينيو لا يستحقّ تدريب فريق روما، الذي يضمّ في صفوفه حسام عوّار.

ويُشرف مورينيو على تدريب فريق روما الإيطالي منذ صيف 2021، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024. أمّا كسّانو فقد سبق له ارتداء زيّ فريق روما في منصب مهاجم، ما بين 2001 و2006.

وقال أنطونيو كسّانو: “جلبت إدارة نادي روما لاعبين ممتازين هذه الصّائفة بينهم عوّار. لكن أداء الفريق تحت إمرة المدرب مورينيو غير لائق. فلسفة مورينيو التكتيكية لا تجلب المُتعة للمُتفرّج”.

واستهلّ فريق روما بطولة إيطاليا للموسم الجديد بِطريقة سيّئة، حيث مُني بِخسارتَين، واكتفى بِتعادل واحد.

وأضاف كسّانو في أحدث تصريحات أدلى بها للقناة الإلكترونية لِمواطنه وزميله السّابق كريستيان فييري: “مورينيو يبيع الوهم لِأنصار فريق روما، ولكن إذا زرعت الرّياح فإنّك تحصد دائما العواصف. لا تهمّني النتائج التي حقّقها. لقد استجابت له الإدارة وأنفقت مبالغ محترمة في انتداب اللاعبين. لكن هل يُمكنني رؤية ثلاث تمريرات ضد سالرنيتانا؟ في فيرونا رأيت كرة قدم غير جديرة بِالاهتمام، مع مشاجرات وفوضى ورياضة سينمائية! مع الميلان، عشرة منهم سدّدوا نصف كرة غيّرت اتجاهها! هل يُمكنني رؤية مثل هذا الاشمئزاز؟”. في إشارة إلى العروض الباهتة لِفريق روما في مقابلات البطولة أمام سالرنيتانا وهيلاس فيرونا وميلان آسي.