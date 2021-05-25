كشاش ومرسلي ولعلامة وبن محمد ينافسون على لقب أفضل ممثل عربي

الرباعي الجزائري تأهل للمرحلة النهائية من التصويت

ينافس كل من حسان كشاش وكنزة مرسلي وسارة لعلامة وزكريا بن محمد على لقب أفضل ممثل وممثلة في منطقة المغرب العربي، في جائزة النقاد والصحافة العربية. وتأهل الرباعي الجزائري للدور النهائي، بعد تصويت الجمهور وتصويت أكثر من 120 ناقد وصحفي وإعلامي متخصص في المجال الفني.

وينافس كشاش عن دوره في مسلسل “مشاعر 2″، الذي بثته “الشروق”، خلال رمضان، إلى جانب كل من رياض حمدي عن مسلسل حرقة التونسي وكمال التوابي عن الفوندو وفتحي الهداوى عن أولاد الغول وزكريا بن محمد عن مسلسل النفق الذي بثه التلفزيون الجزائري.

كما تنافس كل من سارة لعلامة عن دورها في “مشاعر2 ” وكنزة مرسلي عن مسلسل ليام عن لقب أفضل نجمة في المغرب العربي. وينافس الثنائي الجزائري إلى جانب كل من سهير بن عمارة عن مسلسل الفوندو ووجيهة الجندوبي عن مسلسل حرقة ونعيمة الجابي عن الفوندو ووحيدة الديري عن أولاد الغول وعائشة بن احمد عن مسلسل حرقة.

في الجهة الأخرى، تنافس أيضا الممثلة الجزائرية أمال بشوشة على لقب أفضل نجمة عربية بعد تأهلها للمراحل النهائية عن دورها في المسلسل السوري “على صفيح ساخن”، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني ووضعت بوشوشة في خانة أفضل النجمات لهذا الموسم.

للإشارة، يتواجد كل من الإعلاميين ذهبية مشدال ومحمد علال وفيضل شيباني في قائمة لجنة تحكيم الإعلاميين، الذين صوتوا على الأعمال المعروضة خلال الموسم.