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جواهر

كشفت عنها مؤخرا.. ما هي الحالة المخيفة التي أصابت ميغان ميركل بعد الولادة؟

جواهر الشروق
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كشفت عنها مؤخرا.. ما هي الحالة المخيفة التي أصابت ميغان ميركل بعد الولادة؟
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ميغان ميركل وزوجها الأمير هاري

كشفت دوقة ساسكس، ميغان ميركل، مؤخرا، عن إصابتها بحالة مخيفة ونادرة بعد الولادة، جعلتها تشعر بأنها قاب قوسين  أو أدنى من الموت.

وقالت ميركل في أولى حلقات البودكاست الجديد الخاص بها “Confessions of a Female Founder”، الثلاثاء، إنها عانت من تسمم الحمل بعد الولادة، واصفةً هذه الحالة بأنها “نادرة ومخيفة للغاية” لأنها قد تكون قاتلة، وفقا لما نشرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتسمم الحمل بعد الولادة حالة نادرة ولكنها خطيرة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم ومستويات البروتين في البول. وهو أكثر شيوعًا خلال 48 ساعة من الولادة، ولكنه قد يحدث حتى ستة أسابيع بعد الولادة.

يمكن أن يؤدي تسمم الحمل بعد الولادة إلى سكتات دماغية ونوبات صرع ومضاعفات أخرى إذا لم يُعالج على الفور.

وتشاركت ميغان الحديث مع صديقتها ويتني وولف هيرد، التي عانت هي الأخرى من تسمم الحمل بعد الولادة.

وقالت ميغان: “مررنا بتجارب متشابهة للغاية – على الرغم من أننا لم نكن نعرف بعضنا البعض في ذلك الوقت – مع تسمم الحمل بعد الولادة”.

وأضافت: “إنه نادر ومخيف للغاية.. هذه الأمور تُثير مخاوف طبية هائلة.. لقد واصلت محاولة القيام بكل المهام التي علي، والعالم لا يعلم ما يحدث.. بهدوء أحاول الظهور أمام الناس”.

وتابعت: “واصلت محاولة التماسك، غالبا من أجل أطفالي. ولكن تلك الأمور تحمل مخاوف طبية خطيرة”.

واتفقت وولف هيرد مع وصف ميغان للحالة التي أشارت إليها قائلة: “إنها مسألة حياة أو موت.. إنه أمرٌ مُخيفٌ حقًا”.

ولدى ميغان طفلان من زوجها الأمير هاري. وُلد آرتشي في ماي2019، ووُلدت ليليبت بعد عامين، بعد تخلي الزوجين عن مهامهما الملكية.

يذكر أن بودكاست ميركل الجديد يُنتج بالشراكة مع “ليمونادا ميديا”، وبعد انتقالهما إلى الولايات المتحدة في عام 2020، أبرم هاري وزوجته العديد من الصفقات الإعلامية، بما في ذلك مع سبوتيفاي ونتفليكس.

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