كشفت عنها مؤخرا.. ما هي الحالة المخيفة التي أصابت ميغان ميركل بعد الولادة؟

كشفت دوقة ساسكس، ميغان ميركل، مؤخرا، عن إصابتها بحالة مخيفة ونادرة بعد الولادة، جعلتها تشعر بأنها قاب قوسين أو أدنى من الموت.

وقالت ميركل في أولى حلقات البودكاست الجديد الخاص بها “Confessions of a Female Founder”، الثلاثاء، إنها عانت من تسمم الحمل بعد الولادة، واصفةً هذه الحالة بأنها “نادرة ومخيفة للغاية” لأنها قد تكون قاتلة، وفقا لما نشرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتشاركت ميغان الحديث مع صديقتها ويتني وولف هيرد، التي عانت هي الأخرى من تسمم الحمل بعد الولادة.

وقالت ميغان: “مررنا بتجارب متشابهة للغاية – على الرغم من أننا لم نكن نعرف بعضنا البعض في ذلك الوقت – مع تسمم الحمل بعد الولادة”.

وأضافت: “إنه نادر ومخيف للغاية.. هذه الأمور تُثير مخاوف طبية هائلة.. لقد واصلت محاولة القيام بكل المهام التي علي، والعالم لا يعلم ما يحدث.. بهدوء أحاول الظهور أمام الناس”.

وتابعت: “واصلت محاولة التماسك، غالبا من أجل أطفالي. ولكن تلك الأمور تحمل مخاوف طبية خطيرة”.

