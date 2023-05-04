كشف حقائق مقتل رجل الأعمال رميا بطلقات نارية في باتنة

أكد، أمس الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، بصفة رسمية توقيف المتهمين الرئيسيين في الجريمة التي راح ضحيتها رجل الأعمال “ب، عبد الرزاق” رميا بثلاث طلقات نارية، من بندقية مضخية، أمام بيته نهاية رمضان الفارط، فيما تم تحديد هويات خمسة مشاركين في الجريمة، أوقف ثلاثة منهم، فيما يجري البحث عن إثنين آخرين في حالة فرار.

وأوضح ممثل النيابة المحلية، في ندوة صحفية، عقدت صباح اليوم بالمحكمة الابتدائية في باتنة، بأن المتهم الرئيسي ” د.خ” تم توقيفه بباب الزوار بالجزائر العاصمة رفقة شريكه ” “د.ح”. كما تمّ استرجاع المركبة التي استعملت في تنفيذ الجريمة رغم محاولة الجناة تمويه مصالح الأمن بالتلاعب بلوحتها الترقيمية.

وكشف السيد وكيل الجمهورية بأن المصلحة الجنائية لأمن ولاية باتنة، تمكنت من تحديد الفاعلين المذكورين آنفا، بالإضافة إلى شركائهم، ويتعلق الأمر بكل من ” د.س” و” د.ب” و ” د.م”، و ” ب.ص ” ع.ح”، والذين وجهت لهم تهم جنائية متعلقة بتكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية، و القتل مع سبق الإصرار و الترصد، و محاولة القتل مع سبق الإصرار و الترصد بالنسبة للموقوفين الإثنين، و تهم المشاركة في جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية، و المشاركة في جريمة القتل مع سبق الإصرار و الترصد، و محاولة القتل مع سبق الإصرار و الترصد، بالنسبة للخمسة الآخرين.

وقد تم تحويل ملف القضية لقاضي التحقيق يوم 2 ماي الجاري بعد مواجهة المتهمين الحاضرين بالأدلة والحقائق من طرف وكيل الجمهورية، فتم إيداع الفاعلين الأساسيين الحبس المؤقت، فيما وضع ثلاثة آخرون تحت الرقابة القضائية، فيما أصدرت النيابة أمر القبض و الإحضار عن الشخصين الهاربين.

يذكر أن رجل الأعمال بن يحيى تم قتله أواخر شهر رمضان قرب منزله بطلقات نارية، بينما كان يهم بركن سيارته رفقة زوجته، من قبل شخص تنكر في جلباب ونقاب.

وقد صورت الواقعة بواسطة كاميرات المراقبة، وقد بثت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما كان سببا في فك خيوط الجريمة بعد تعرف صاحب السيارة على مركبته المستخدمة في العملية.