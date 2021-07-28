كشف عناصر فنية تُثبت مشاركة المغرب في التجسس على هواتف في فرنسا

برنامج بيغاسوس:

كشفت يومية لوموند الفرنسية في مقال مطول، من جديد أدلة مادية جديدة تُثبت تورط المغرب في عملية التجسس بإستخدام برنامج بيغاسوس على هواتف سياسيين وصحافيين ونشطاء حقوقيين محامون في فرنسا، عكس محاولة الإنكار والتقي من قبل السفير المغربي لدى باريس.

وأشارت لوموند في مقال مطول حول الموضوع، أن مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، والذي طور معرفة عميقة ببرنامج بيغاسوس في السنوات الأخيرة، قام بتقييم أكثر من 40 هاتفًا تم إختراقهم، من بينهم أكثر من 15 هاتفًا في فرنسا، بإتباع طريقة تم تقديمها للتحقق من صحتها من قبل مختبر الأبحاث “Citizen Lab” التابع لجامعة تورنتو المختص في تحليل برامج التجسس بشكل عام وبيغاسوس على وجه الخصوص.

وقد قام “Citizen Lab” أيضًا بتحليل لبعض الهواتف، حيث وصل لنفس النتائج مثل نظرائه في منظمة العفو الدولية والتي تم عرضها في التقرير العام الفني للمنظمة بشأن هذا الموضوع.

وجاء إختيار أجهزة IPhones الفريدة من نوعها من حيث أنه في كل مرة يتم فيها تشغيل أحد مكونات iOS، البرنامج الذي يقوم بتشغيلها (على سبيل المثال لإلتقاط صورة أو إرسال رسالة)، يتم تحمليها في ذاكرة وأرشيف الهاتف.

وإلى ذلك يشير المقال، أن خبراء من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية توصلوا إلى آثارً لمكونات لم يتم تطويرها بواسطة Apple، ولا علاقة لها تمامًا بنظام iOS، وفي بعض الحالات كان تشغيل هذه المكونات مصحوبًا بتسلل البيانات، مما يعني تنشيط برامج التجسس على هذه الهواتف.

من جهة، أشارت لوموند أن خبراء منظمة العفو الدولية نجحوا أيضا في بعض الحالات، في عزل عناوين الإنترنت التي تستخدمها بيغاسوس للتواصل مع العالم الخارجي، كل هذه العناوين، التي جمعها الخبراء على مدى السنوات الثلاث الماضية، تقدم أوجه تشابه مهمة، ودليل على نشاط واحد ونفس برامج التجسس.

أما فيما يخص تورط المغرب كزبون لبيغاسوس الذي أستهدف الهواتف الفرنسية، فقد إكتشف الخبراء في المختبر الأمني لمنظمة العفو الدولية أن أحد الأبواب الأمامية التي تستخدمها بيغاسوس إدخال للهواتف عيب برمجي في نظام “iMessage” لإستغلاله وهي البنية التحتية التقنية الشركة الصهيونية “إن إس إي” التي تقف وراء برنامج التجسس بيغاسوس الذي يعمل على “التواصل” بالجهاز المستهدف كما لو كان يريد إرسال رسالة “iMessage” وهذا ما تم الوصول إليه في الأجهزة المصابة والتي تتبع جهة الاتصال هذه بالإضافة إلى حساب “Apple” ثم عنوان بريد إلكتروني المستخدم للقيام بذلك بواسطة عميل بيغاسوس.

وفي هذا الصدد، قدمت صحيفة لوموند مجموعة من الامثلة لعمليات إختراق وتجسس موثقة في عام 2019، عثر فيها على حساب iCloud bergers.o79@gmail.com على الهواتف، كل من عمر الراضي، صحفي ينتقد بشدة النظام المحكوم عليه بالسجن مؤخرًا، وجوزيف بريهام، محامي عمل في موضوع الصحراء الغربية، وكذا محامي آخر متخصص في حقوق الإنسان، وبعض حالاته تهم المغرب ويريد عدم الكشف عن هويته، وأيضا الصحفي ليناي بريدو في موقع ميديابارت الذي قام بتحقيقات حول رئيس المخابرات المغربية، عبد اللطيف الحموشي.

وخلص التحقيق إلى أن الآثار الموجودة في هذه الهواتف التي كانت مستهدفة من قبل نفس البنية التحتية للهجوم التقني الخاصة بعميل بيغاسوس تتوافق مصالحه الجيوسياسية مع مصالح المغرب.

علاوة على ذلك، فإن أكثر من 50000 رقم هاتف إختارها عملاء بيغاسوس لإحتمال إختراقها وصلت إلى فوربيدين ستوريس ومنظمة العفو الدولية في شكل “مجموعات” واحد لكل عميل برنامج تجسس، وتبين أن الأرقام المقابلة للهواتف المستهدفة في فرنسا هي من بين قائمة الأهداف المحتملة التي تتوافق مع أولويات المغرب الجيوستراتيجية (المجتمع المدني المغربي، والدبلوماسية الجزائرية وأجهزة المخابرات، والصحراء الغربية، إلخ) بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمعلومات صحيفة لوموند، فإن العديد من أجهزة الدولة في فرنسا أصبحت مقتنعة بأن المغرب كان بالفعل عميلاً لشركة بيغاسوس.