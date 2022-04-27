كشوف نقاط “شكلية” للتلاميذ لمواجهة المقاطعة

تملأ من طرف التلاميذ

اعتمدت مديريات التربية للولايات، إجراءات مستعجلة، لمواجهة مقاطعة صب علامات التلاميذ من قبل الأساتذة المضربين، من خلال الشروع في تسليم كشوف نقاط شكلية يتم توقعيها من قبل الإدارة.

أفادت مصادر “الشروق”، تلقي مديري التربية للولايات، تعليمات لتطويق دائرة مقاطعة صب نقاط التلاميذ الخاصة بنتائج الفروض المحروسة والاختبارات الفصلية والتي دخلت أسبوعها الـ28، وذلك باستخراج كشوف نقاط من النظام الرقمي للأرضية الرقمية، ليملأها التلاميذ، وفقا للنتائج المحصلة في كافة المواد والتي سلمت لهم ولأوليائهم في وقت سابق، على أن يتولى رؤساء المؤسسات التربوية التوقيع على الكشوف.

وبخصوص الفروض المحروسة المؤجلة بسبب إضراب النقابات المستقلة، قالت المصادر إن الأساتذة بالتنسيق مع مديري المؤسسات التربوية، مطالبون بإجرائها بعد العيد، فيما تقرر الإبقاء على الفترة بين 20 و26 ماي المقبل لإجراء اختبارات الفصل الأخير للمستويات غير المعنية بالامتحانات الرسمية، على أن تسبقها الامتحانات التجريبية انطلاقا من 14 ماي المقبل.

وفي سياق مغاير، شرعت مصالح المستخدمين في إحصاء الأساتذة المضربين، لإخضاعهم لإجراءات الخصم من الرواتب، بناء على المنشور الوزاري المشترك رقم 7 المتعلق بكيفيات إجراء الخصم من المرتبات نتيجة الإضراب.