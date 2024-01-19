كشّاف نادٍ أوروبيٍّ يُراقب هذا اللاعب الجزائري في كوت ديفوار

بن ناصر (أقصى اليمين) في حصّة تدريبية للمنتخب الوطني بِكوت ديفوار.

أوفدت إدارة نادٍ أوروبيٍّ أحد كشّافيها إلى كوت ديفوار مسرح البطولة الإفريقية 2024، خصّيصا من أجل مراقبة لاعب دولي جزائري.

وحضر هذا الكشّاف مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومُنافسه الأنغولي، سهرة الإثنين الماضي.

وراقب مُمثّل نادي فولهام الإنجليزي متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر، الذي شارك أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80.

ويرتبط بن ناصر (26 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

واستنادا إلى أحدث تقرير نشرته بِهذا الشّأن صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن إدارة نادي فولهام مُلزمة بِرصد غلاف مالي ضخم، إن أرادت الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري.

وطرح المصدر عائقا آخر في طريق نادي فولهام، فحواه عدم معرفة إن كان بن ناصر يرغب في الانتقال إلى النادي الإنجليزي، دون أن يخوض المنافسة الكبيرة رابطة أبطال أوروبا في الموسم المقبل. عِلما أن فريق فولهام يشغل الرّتبة الـ 13، قبل 17 جولة عن إسدال ستار البطولة الإنجليزية. مُتخلّفا بِفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الرابع نادي أرسنال، وهو المركز الأخير المعني فريقه بِرابطة الأبطال.