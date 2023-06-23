كشْف مخطط تجنيد جزائرين للقتال بمنطقة الساحل الأفريقي

توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق أفراد الشبكة

أبانت محاكمة أفراد شبكة إجرامية تضم 8 أشخاص، الخميس، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عن تنفيذهم لمخطط تجنيد المقاتلين الشباب ضمن تنظيمات إرهابية تنشط بالساحل الأفريقي والصحراء الكبرى، بعد مساعدتهم على السفر سرا وتلقي التدريبات العسكرية منها استعمال الأسلحة الحربية.

التحقيقات الأولية بالملف باشرتها مصالح الأمن بولاية الجزائر منذ أشهر، انطلاقا من محضر تحري بخصوص نشاط شبكة تعمل على تجنيد الشباب بضواحي بلدية الرغاية شرق العاصمة، ومساعدتهم على السفر نحو منطقة الساحل الأفريقي والصحراء الكبرى، من أجل الانخراط ضمن تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتوصلت التحقيقات الأمنية إلى معلومات مفادها اختفاء مجموعة من الشباب يقطنون بأحياء مختلفة بالعاصمة في ظروف غامضة، ليتبين لاحقاً تورط “خلايا نائمة” تسعى لتنفيذ مخططات التجنيد، وقيام أفرادها بدعم المقاتلين من أجل الالتحاق سرا بجماعات إرهابية تنشط بالساحل الأفريقي، باستغلال مواقع إلكترونية وقنوات عبر اليوتيوب على غرار الموقع المسمى “حي على الفلاح”، الذي بث مقاطع فيديو لأعمال إرهابية ارتكبت بسوريا والعراق وكذا دروس ومواعظ تشيد بالتنظيم وصورا لعمليات التدريب على استخدام مختلف الأسلحة الحربية.

وفي إطار عملية رصد وتتبع للمشتبه فيهم، تمكنت مصالح الأمن من توقيفهم بعد تحديد هوياتهم انطلاقا من حساباتهم الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعلق الأمر بكل من “ع.مسعود”، “م.ص”، “ب.فوزي” ،”س.ن.د” و”ع.أمير”، فيما لم تتمكن من إلقاء القبض على بقية العناصر لنجاحهم في مغادرة التراب الوطني.

ولدى سماع أقوال المتهمين الذين تضاربت تصريحاتهم خلال جلسة المحاكمة، أنكروا محاولة انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي، وتبرير سفرهم خارج الوطن من أجل العمل الخيري والتطوعي، وتقرر بعد استجواب المتهمين توقيع عقوبات تراوحت بين 7 و20 سنة سجنا نافذا بحقهم، بتهمة الإشادة بالأفعال الإرهابية وجناية الانتماء لجماعة إرهابية تنشط خارج الوطن بغرض ارتكاب أفعال إرهابية والتدريب على ارتكابها.