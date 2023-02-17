كفالي: لا أدري أين سيلعب لقاء النيجر – الجزائر بسبب عدم اعتماد ملعبنا

لقاء الذهاب مرجح أن يُجرى بملعب مانديلا

يواجه المنتخب الجزائري يومي 20 بالجزائر و 28 مارس القادم منافسه منتخب النيجر ذهابا وإيابا، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات نهائيات منافسة كأس أمم إفريقيا “كان” كوت ديفوار 2024.

وسيلعب اللقاء الأول بتاريخ 20 مارس القادم بالجزائر بداية من الساعة الثامنة مساء، ومن المنتظر أن يراسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم الكاف يوم 20 فيفري الجاري لإبلاغهم بمكان لعب المقابلة، ويرجح أن يكون بملعب نيلسون مانديلا الملعب الذي احتضن بنجاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين، في حين يملك المدرب الوطني خيارات أخرى على غرار الملاعب التي احتضنت “الشان” وهي عنابة، قسنيطينة، ووهران، وملعب 5 جويلية المعتمد مؤخرا من طرف الكاف التي تلعب فيه الأندية الجزائرية المنافسة القارية، على غرار شبيبة القبائل شباب بلوزداد واتحاد الجزائر.

وقال مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن ملعب “نيلسون مانديلا” الذي أغلق بعد كأس إفريقيا للاعبين المحليين، يتواجد في أحسن حلة، ليكون جاهزا يوم 20 مارس القادم، لمواجهة النيجر، ونفى مصدرنا أن تكون الأرضية غير جاهزة لاستقبال الأندية الجزائرية في المنافسة القارية، بل فضلت الفاف تحضيرها للمنتخب الأول الذي يواجه منتخب النيجر.

وفي ما يخص مباراة الجولة الرابعة بين النيجر والجزائر، المقررة يوم 28 مارس من نفس الشهر، فستلعب على الأرجح خارج النيجر بسبب عدم اعتماد الكاف لملعب نيامي.. وهو ما يجبر تشكيلة كفالي على البحث عن ملعب آخر.

وقال كفالي في تصريح خص به “الشروق”: “لم ألتق رئيس اتحاد النيجر منذ مدة (يقصد خلال تواجده بالجزائر بمناسبة “الشان”)، ولم نحدد بعد الملعب الذي سنواجه فيه المنتخب الجزائري، علمت أن الاتحاد الجزائري اقترح علينا اللعب ذهابا وإيابا بالجزائر، وربما هناك اقتراحات أخرى، لكن لحد الساعة لم نقرر بعد الملعب الذي سنلعب فيه أمام الجزائر”.