المبادرة تمتد من الدخول الاجتماعي إلى الصيف المقبل

مع ارتفاع حصيلة حوادث المرور التي تسجلها الطرقات يوميا، دعا خبراء في مجال السلامة المرورية، الحكومة إلى إطلاق حملة وطنية كبرى تحت شعار “كفى”، على أن تمتد مع الدخول الاجتماعي والمدرسي الجاري وتستمر إلى غاية الصيف المقبل، كما ناشدوا بانخراط المجتمع المدني وكذا الفنانين في هذه المبادرة من أجل مواجهة نزيف الأرواح المتواصل.

وكشف الدكتور أمحمد كواش، أنه قد أطلق سابقا الفكرة على شكل إنفوغرافيك توعوي عبارة عن رسالة بصرية تم توجيهها لمختلف شرائح المجتمع، وارتكزت المبادرة، حسبه، على الالتزام الصارم بقوانين المرور من بينها ربط حزام الأمان، بالإضافة إلى تجنّب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وكذا عدم السياقة تحت تأثير المخدرات أو التعب، إلى جانب التنبيه لبعض السلوكيات التي ترفع من الوعي المروري وتنشر ثقافة الطريق لدى الجزائريين.

وأكد المتحدث، أن التحدي الحقيقي يكمن في الاستمرارية، باعتبار أن التوعية المرورية لا يجب اعتبارها مجرد رسالة ظرفية، يتم نشرها أثناء وقوع المآسي فقط، بل يجب جعلها مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة شاملة من المؤسسات الرسمية والإعلامية والفنانين والفاعلين في المجتمع المدني.

كما أوضح أن نزيف الطرقات في الجزائر يستدعي التعامل معه كقضية وطنية ذات أولوية قصوى واستعجالية، مشيرا إلى أن تغيير السلوكيات الخاطئة على مستوى الطريق لن يتحقق – حسبه- إلا عبر التحسيس المستمر، المرفق ببرامج توعوية تصل إلى المواطن وتدفعه نحو الالتزام بروح المسؤولية أثناء القيادة أو خلال استعمال الطريق العمومي.

ودعا المتحدث إلى تكثيف حملات الترويج لهذه المبادرة عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى تستجيب لها السلطات العليا ويتم إطلاقها بصفة رسمية بالتزامن مع الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى أن بناء ثقافة مرورية راسخة يحتاج إلى جهد كبير وحملات متواصلة، تجعل من شعار “كفى” صرخة جماعية لوقف نزيف الأرواح على الطرقات.