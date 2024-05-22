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رياضة

كفيف يجتاز مسابقة وكيل اللاعبين

الشروق الرياضي
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كفيف يجتاز مسابقة وكيل اللاعبين
ح.م
نصر الدين شنتوف.

اجتاز، الأربعاء، كفيف مسابقة وكيل اللاعبين (مناجير)، التي نظّمها اتحاد الكرة الجزائري بِمقرّه بِدالي إبراهيم.

وتطرّقت “الفاف” إلى المعني بِالأمر، وقالت: “شنتوف نصر الدين، شاب كفيف، شغوف بكرة القدم، رفع التحدي بِتصميم وشجاعة مثاليين” (الصورة المُدرجة أعلاه).

وفضلا عن شنتوف، شارك في المسابقة 23 مترشّحا آخر، بعضهم يُقيم خارج الوطن. فيما يُعلن اتحاد الكرة الجزائري عن النتائج النهائية، بعد سبعة أيّام من الآن.

ولم تُوضّح هيئة الرئيس وليد سعدي سبب ارتفاع القائمة إلى 24 مترشّحا، ذلك أنها أعلنت في تاريخ سابق عن قبول 18 ملفّا فقط.

وتمنح “الفاف” الفائزين في هذه المسابقة شهادة معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتسمح لِصاحبها بِمزاولة مهنة انتداب اللاعبين، سواء بِالجزائر أو خارج الوطن.

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