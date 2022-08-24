كلاب ضالة تقتل طبيبة فرنسية في المغرب

توفيت طبيبة فرنسية في المغرب متأثرة بعضات كلاب ضالة هاجمتها بعد دقائق قليلة من مغادرتها الفندق الذي كانت تقيم فيه.

وقال بيان أصدرته السلطات المحلية إن المواطنة الفرنسية تبلغ من العمر حوالي 44 عاما، وأن التحقيق الأولي يظهر أنها وصلت في نفس يوم وفاتها لزيارة جنوب المغرب، مشيرا إلى أنها كانت تقيم في إحدى الفنادق.

وهاجمت مجموعة من الكلاب الضالة المرأة بعد دقائق قليلة من مغادرتها الفندق، وعلى إثر ذلك فتحت السلطات المحلية تحقيقا لإلقاء الضوء على ملابسات وفاة المرأة.

يجدر بالذكر، أنه حدثت عدة حالات مماثلة في جميع أنحاء المغرب في السنوات القليلة الماضية، حيث دعا النواب الحكومة والسلطات المحلية لإيجاد حلول للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالقطط والكلاب الضالة.

في عام 2018، توفي سائح بريطاني بسبب داء الكلب بعد أن تعرض لعضة قطة.

وفي عام 2020، أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بعد هجوم كلب في كلميمة بمحافظة الراشيدية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، طالب أعضاء في البرلمان المغربي بإيجاد حلول لقضية الكلاب الضالة استجابة للمخاوف المتزايدة بين المواطنين.

وقال النائب محمد رجاني: “القضية مصدر قلق كبير في الطرق والأزقة، لا سيما في الأحياء الأكثر تقليدية”، مشددًا على أن هذا التحدي “يجلب الكثير من الخوف للمواطنين، بغض النظر عن وضعهم أو سنهم، وخاصة الأطفال الذين يذهبون إلى المدرسة في الصباح الباكر”.

ودعا العديد من خبراء ونشطاء رعاية الحيوان إلى الحلول المثلى للتخفيف من حدة المشكلة، في إطار الكفاح من أجل علاج أفضل للحيوانات الضالة في المغرب، دعا البعض إلى حملات لتعقيم واستخدام اللقاحات لضمان سلامة كل من البشر والحيوانات.