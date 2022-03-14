كلاب ضالة تقتل طفلا بالبليدة

كشفت مصالح الدرك الوطني عن وفاة طفل، بعد تعرضه للافتراس من قبل كلاب ضالة ببلدية العفرون بولاية البليدة.

وحسب بيان للمصالح المختصة فبتاريخ 06 مارس 2022، تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعفرون بلاغا مفاده وجود جثة طفل بالمكان المسمى حوش شفالي.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم تشكيل دورية رفقة أفراد خلية الشرطة التقنية والتنقل إلى عين المكان ليتم العثور على جثة طفل قاصر يبلغ من العمر 12 سنة تعرض للإفتراس من طرف الكلاب الضالة.

وباشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا بشأن القضية، مع سماع الشهود والأطراف حيث أفضت التحريات إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 60 سنة بجنحة ترك حيوانات مؤذية وخطيرة تهوم دون رقابة. ليتم تقديم المشتبه فيه أمام السلطات القضائية المختصة. يؤكد البيان.