كلاب ضالة في مطار الجزائر الدولي.. هذه حقيقة الفيديو الذي روجه مغاربة!

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي بكثير من السخرية فيديو زعم ناشروه أنه لكلاب ضالة في مطار الجزائر الدولي.

يُظهر الفيديو عددا من الكلاب تركض داخل ما يبدو أنه مدرج مطار، وجاء في التعليق المرافق أن هذه المشاهد مصورة في مطار هواري بومدين.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فقد حظي الفيديو بآلاف المشاركات والتعليقات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا في المغرب، حيث تعمد بعض الصفحات المغربية إلى نشر أخبار مضللة بشأن الجزائر.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن الفيديو لا علاقة له بالجزائر، إذ بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة، أرشد البحث إلى أنه منشور في صفحات عراقية عدة قبل أيام تشير إلى أنه مصور في مطار بغداد الدولي.

إثر ذلك، نشرت وزارة النقل العراقية بيانا قالت فيه إن الفيديو ملتقط في مدرج المطار قبل سنوات.

ومما يؤكد أن المقطع مصور في العراق لا في الجزائر، تطابق عناصره مع الصور الجوية لمطار بغداد الدولي على خدمة خرائط غوغل.