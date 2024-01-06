“كلاسيكو” البطولة الوطنية بِلا غالب ولا مغلوب

عاد فريق مولودية الجزائر مساء السبت، لِيُعزّز صدارته للائحة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل.

وكان الوصيف وفاق سطيف قد قلّص الفارق بينه وبين المولودية مساء الجمعة، إلى ثماني خطوات. قبل أن يتعادل فريق “العميد” مع ضيفه نادي شبيبة القبائل بِهدف لِمثله، ويُعمّق الهوّة في الرّيادة إلى 9 نقاط.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار مباراة “الكلاسيكو” بين المولودية والشبيبة، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة الوطنية. تحت إدارة حكم الساحة عبد المؤمن جواد توابتي.

وسجّل هدف المولودية في هذه المباراة المهاجم زكريا نعيجي في الدقيقة الـ 38، وبات يحوز رصيد 7 توقيعات. بينما وقّع إمضاء الشبيبة لاعب الخطّ الأمامي الغابوني إدلين ماتوتي في الدقيقة الـ 89، مُفتتحا العدّاد.

ولم ينهزم رجال المدرب باترس بوميل في المباراة العاشرة لهم تواليا، في حين لم تفز الشبيبة لِثاني مرّة تواليا.

وفي مباراة أخرى، عاد اتحاد خنشلة بِانتصار ثمين (0-1) افتّكه أمام المُضيّف فريق شبيبة الساورة.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة يحي دهّار.

وأمضى الهدف الوحيد للاتحاد في هذه المقابلة، المدافع أسامة قدور في الدقيقة الـ 72، رافعا غلّته إلى توقيعَين.

وحصد اتحاد خنشلة ثاني فوز له على التوالي، بينما تورّطت شبيبة الساورة في مصيدة أوّل خسارة داخل القواعد هذا الموسم.

وكانت هذه الجولة قد شهدت مساء الجمعة تنظيم خمس مقابلات، بينما تأجّل لقاء شباب بلوزداد وضيفه فريق مولودية البيّض إلى تاريخ الـ 4 من فيفري المقبل.

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 29 ن

2- و.سطيف 20ن (ناقص مقابلة)

3- ن.البارادو 19ن

4- ا.خنشلة 19ن

5- ش.الساورة 19ن

6- ش.قسنطينة 17ن (ناقص مقابلة)

7- ش.بلوزداد 16ن (ناقص مقابلة)

8- ا.بسكرة 16ن (ناقص مقابلة)

9- م.البيّض 15ن (ناقص مقابلتَين)

10- ج.الشلف 15ن

11- ش.القبائل 15ن (ناقص مقابلة)

12- ن.مقرة 15ن

13- ا.العاصمة 11ن (ناقص 3 مقابلات)

14- ن.بن عكنون 7ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 6ن (ناقص مقابلتَين)

16- ا.سوف 4ن