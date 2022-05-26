“كلاسيكو” البطولة الوطنية يُجرى بِهذا الملعب

لقطة من مباراة سابقة في البطولة الوطنية بين "الكناري" و"العميد"

تُجرى مباراة “كلاسيكو” بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، بين مولودية الجزائر والضيف فريق شبيبة القبائل، بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين.

وكانت رابطة الكرة المحترفة في تاريخ سابق، قد برمجت هذه المواجهة بِملعب “5 جويلية 1962″، وبِتاريخ عصر السبت المقبل.

وجاء قرار نقل المباراة إلى ميدان بولوغين، بِسبب احتضان ملعب “5 جويلية 1962” مقابلة الجزائر وأوغندا، مساء الـ 4 من جوان المقبل. ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وهكذا تُواجه مولودية الجزائر فريق شبيبة القبائل بِملعب “عمر حمادي”، السبت المقبل على الساعة الخامسة إلّا الرّبع عصرا. لِحساب الجولة الـ 32 من عمر البطولة الوطنية.

فضلا عن ذلك، تُجرى هذه المباراة بِمدرجات شاغرة، وذلك بِسبب العقوبة المُسلّطة على المولودية، التي تلعب أيضا مقابلة الجولة الـ 34 (المشهد الختامي) أمام الزائر فريق مولودية وهران، دون حضور الجمهور.