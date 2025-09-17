-- -- -- / -- -- --
الرابطة تكشف عن برنامج الجولة السابعة:

كلاسيكو شبيبة القبائل ومولودية الجزائر يوم 2 أكتوبر

كشفت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عن لقاءات الجولة السادسة من المحترف الأول، والتي ستجرى في الفترة ما بين السبت 27 سبتمبر الجاري، إلى غاية الخميس 2 أكتوبر المقبل، بحسب ما أعلنته عبر موقعها الرسمي، والتي تتخللها لقاءات قوية أبرزها كلاسيكو الجزائر بين شبيبة القبائل ومولودية العاصمة.

وستنطلق الجولة السادسة يوم السبت 27 سبتمبر بإجراء ثلاث مباريات، حيث يستقبل نادي جمعية الشلف ضيفه مستقبل الرويسات على ملعب الشهيد بومزراق، ونجم بن عكنون الذي يستقبل نادي شبيبة الساورة على ملعب 20 أوت بالعاصمة وبدون جمهور، بسبب عدم تأهيل ملعب العناصر، فيما تختم لقاءات يوم السبت بلقاء مولودية وهران وضيفه أتلتيك بارادو على ملعب ميلود هدفي بوهران.

وتتواصل لقاءات الجولة يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري بإجراء مواجهتين، أبرزها القمة التي ستجمع شباب بلوزداد وضيفه شباب قسنطينة، على أن يحدد ملعب المواجهة لاحقا، فيما يستقبل نادي أولمبيك أقبو ضيفه إتحاد خنشلة على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية.

أما يوم الإثنين 29 سبتمبر فستتخللها مواجهتان، بين اتحاد الجزائر ونادي مولودية البيض، والتي لم تحدد بعد مكان إجراءها، فيما ينزل وفاق سطيف ضيفا على ترجي مستغانم في اليوم نفسه، على أن يكون الختام بقمة الجولة السادسة يوم الخميس 2 أكتوبر بمواجهة الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، على ملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو.

