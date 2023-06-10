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رياضة

كلام “غير جميل” من رئيس نادي براست تُجاه بلايلي وسليماني

علي بهلولي
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كلام “غير جميل” من رئيس نادي براست تُجاه بلايلي وسليماني
الأرشيف
دوني لو سان رئيس نادي براست.

قيّم رئيس نادي براست الفرنسي دوني لو سان سلبيا، اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين يوسف بلايلي وإسلام سليماني.

وارتدى صانع الألعاب بلايلي زيّ نادي براست الفرنسي، في فترة ما بين جانفي وسبتمبر 2022. ومثّل المهاجم سليماني ألوان هذا الفريق في النّصف الأخير من العام ذاته. فتقاطعا كلاهما في نقطة المرور القصير عبر نادي الأحمر والأبيض.

وقال دوني لو سان في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها في بلاده لِجريدة “واست فرانس”: “غادر فريقنا الكروي هذا الموسم لاعبان… أحدهما (بلايلي) شخصيته لا تتماشى مع القيم التي بنينا عليها النادي، وكان يجب أن يذهب بِسرعة، لِأن سلوكه لا يُناسبنا. والآخر (سليماني) لم ينجح رغم كفاءته. ولكنّه كان جيّدا في غرف حفظ الملابس ومثاليا”.

ولعب يوسف بلايلي مع فريق براست 19 مقابلة في البطولة الفرنسية، يوجد بينها 15 مواجهة أساسيا، وسجّل 3 أهداف. بينما خاض سليماني 16 مباراة، بينها 11 مواجهة أساسيا، وأمضى هدفا واحدا.

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